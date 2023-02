Corona remde groei van bevolking

Door de uitbraak van het coronavirus is de Nederlandse bevolking langzamer toegenomen. De groei was op een bepaald moment gehalveerd. Dat komt doordat er meer mensen overleden dan er werden geboren, en doordat minder mensen naar Nederland verhuisden, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgerekend.

Het is maandag drie jaar geleden dat het coronavirus voor het eerst werd vastgesteld in Nederland. Op 27 februari 2020 kreeg een man uit het Brabantse Loon op Zand te horen dat hij het virus had opgelopen. De toenmalige zorgminister Bruno Bruins maakte die eerste bevestigde besmetting bekend in een rechtstreekse tv-uitzending. Inmiddels staat de teller op 8,6 miljoen positieve tests. Het werkelijke aantal besmettingen is nog hoger.

In 2020, het jaar van de uitbraak, lag het tempo waarin de bevolking groeide op de helft van 2019. In 2021 was er even een geboortegolfje, maar in 2022 werden er juist weer minder baby’s geboren.

In een terugblik op drie jaar coronavirus stelt het CBS ook dat de pandemie heeft geleid tot psychische problemen. Ongeveer een op de vijf jongeren heeft geestelijke klachten, aanzienlijk meer dan voor de uitbraak, en bijna de helft vindt dat de coronacrisis een negatieve invloed op hun leven heeft gehad.