Dorpshuis Garmerwolde loopt vol voor volgen eindrapport gaswinning

Het dorpshuis in het Groningse dorp Garmerwolde loopt vrijdagochtend even voor 11.30 uur vol met mensen die wachten op de presentatie van de bevindingen van de commissie die onderzoek deed naar de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Deze commissie onder leiding van Tom van der Lee (GroenLinks), presenteert vanaf 12.00 uur het verslag van de parlementaire enquête in Zeerijp.

Ook staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) komt naar Garmerwolde, zo is de planning, maar hij was er rond 11.30 uur nog niet. Wel staat er veel pers en zijn er veel fotografen. Ongeveer veertig mensen zijn in de zaal aanwezig, waar onder meer een groot scherm staat waarop de presentatie te volgen zal zijn.

Verwacht wordt dat de conclusies van de commissie hard zijn. Tijdens de zeventig openbare verhoren werd al duidelijk dat de overheid gretig gebruikmaakte van het waardevolle gas in de Groninger bodem, maar jarenlang wegkeek van de nadelige gevolgen van de winning voor bewoners.

De bijeenkomst in Garmerwolde is georganiseerd door de belangengroeperingen Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad. Ook op andere plaatsen in de provincie Groningen komen mensen vrijdag bij elkaar tijdens de presentatie van het rapport.

Onder de belangstellenden zijn ook mensen uit het zogenoemde buitengebied. Een stel uit de gemeente Veendam, van wie het huis zoveel schade heeft dat het mogelijk helemaal plat moet, heeft weinig verwachtingen van wat er vrijdag mogelijk bekend wordt. “Wij zitten al tien jaar in hetzelfde, krijgen veel valse beloftes keer op keer en er worden geen grote stappen gezet. En de buitengebieden worden altijd vergeten”, stelt de vrouw van het paar. “Wij wonen wel in het buitengebied, maar ook wij raken ons huis kwijt door de gaswinning. Ik voel me niet gesteund en gehoord, niet door mijn eigen gemeente.”