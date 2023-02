Eichelsheim: Oekraïners ook op Nederlandse bodem opgeleid

Het Nederlandse leger traint niet alleen Oekraïense militairen in het buitenland maar ook op Nederlandse bodem. Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim bevestigt dat in De Telegraaf. Hij wil er in de krant niet te veel over kwijt, omdat hij bang is dat mensen naar kazernes gaan om te kijken.

De generaal zegt dat de training van Oekraïners meerdere facetten behelst die te maken hebben met de wapens en voertuigen die Nederland levert aan Oekraïne. “Het gebeurt op verschillende locaties. Denk aan medische scholing of training op voertuigen. Natuurlijk zijn we bezig om de Oekraïners voor te bereiden op de tankleveranties”, aldus Eichelsheim in De Telegraaf. “We halen personeel dat vroeger met dit wapen heeft gewerkt weer binnen. Zij bereiden trainingen voor.”

De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat het zou gaan om oefeningen met onder andere het verkenningsvoertuig Fennek. Ook zouden Oekraïners in Amersfoort leren hoe ze tanks en pantserwagens moeten bedienen in gevechtssituaties.

Begin deze week werd bekend dat Defensie ongeveer 230 militairen extra beschikbaar stelt om Oekraïense soldaten en officieren op te leiden in Duitsland. Ook in Groot-Brittannië verzorgen Nederlandse militairen trainingen voor Oekraïners. De opleidingen bestaan onder meer uit medische trainingen, het bedienen van drones, het ruimen van mijnen en rij- en vaaroefeningen.