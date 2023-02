Explosie beschadigt gevel van woning in Rotterdam-IJsselmonde

In het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie geweest bij een woning aan de Pruimentuin. De politie meldt dat de gevel van het huis daardoor flink beschadigd is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De explosie vond plaats rond 03.00 uur.

In Rotterdam zijn deze week meer explosies geweest bij woningen, waaronder een bij een woning aan de Abrikozentuin, die naast de Pruimentuin ligt. Dat was in de nacht van zondag op maandag. Diezelfde nacht ging ook een explosief af bij een huis aan de Vredenoordlaan in de wijk Kralingen-Crooswijk. Ook was er deze week een explosie in een flatgebouw aan de Sint-Andriesstraat in stadsdeel Feijenoord.

Voor zover bekend raakte niemand bij de incidenten gewond.