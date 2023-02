Groninger Bodem Beweging loopt vooruit op rapport gaswinning

De Groninger Bodem Beweging (GBB) neemt in een paginagrote advertentie in verschillende ochtendkranten een voorschot op het rapport over de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Dat wordt vrijdagmiddag gepresenteerd.

In de advertentie zegt de GBB dat 55.000 Groningers de gevolgen ondervinden “van jarenlang falend overheidsbeleid”, ze zijn “onzeker, angstig, boos of moedeloos en hebben toenemende stress en gezondheidsproblemen”. Er staat een lijstje naast van de hoeveelheden gas die per jaar zijn opgepompt sinds het begin van de Groningse gaswinning in 1965.

Een QR-code verwijst naar een verklaring op de website van de belangengroep. Daarin loopt de Groninger Bodem Beweging vooruit op de conclusies van de enquĂȘtecommissie. Die zou onder meer oordelen dat de overheid niet genoeg voor de gedupeerden heeft gedaan en te weinig oog heeft gehad voor hun veiligheid en rechtvaardige behandeling. “Too little, too late”, vat de GBB het rapport samen.