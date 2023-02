Groninger Bodem Beweging: we zijn niet gek geweest

De Groninger Bodem Beweging is “heel blij” met de conclusies in het aardgasrapport, laat voorzitter Coert Fossen weten. “Jarenlang liepen we tegen muren en dovemansoren aan, maar nu is het eindelijk landelijk bekend. Verdikkeme, we zijn niet gek geweest.”

“De conclusies werden helder en compact gebracht en dat raakte me.” Volgens Fossen is het nu “belangrijk” wat er met het rapport gebeurt. “Is de eeuwige strijd met de staat voor gedupeerden nu voorbij? Gaan de versterkingen nu sneller? En gaat de gaskraan daadwerkelijk dicht?”, vraagt de voorzitter zich af.

Fossen hoopt dat de conclusies “niet verzanden in politiek geharrewar”. Hij snapt dat de wens voor verantwoording er is, maar de voorzitter vraagt zich af: “Heeft het zin voor de Groningers om te bediscussiĆ«ren wie er wel of niet moet opstappen?” Hierop is zijn antwoord “nee”.

“De commissie heeft keiharde conclusies getrokken, ik hoop dat ze zo eensgezind blijven in de Kamer.” Vervolgt Fossen. “Deze dag voelde in ieder geval goed en dat hadden we precies op dit moment nodig.”