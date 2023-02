Honderden mensen bij protestmars in Amsterdam om oorlog Oekraïne

In Amsterdam zijn honderden mensen bij elkaar gekomen voor een protestmars vanaf het Museumplein naar de Dam. De mars wordt gehouden in het kader van een jaar oorlog in Oekraïne en is “om te protesteren tegen de Russische agressie, de oorlogsmisdaden en de bezetting”, aldus de organisatie.

Net als bij een mars eerder op de dag in Den Haag werd een meterslange Oekraïense vlag uitgerold. Deelnemers hebben spandoeken bij zich met teksten zoals ‘Ukraine will win’ (Oekraïne zal zegevieren), ‘Russia is a terrorist state’ (Rusland is een terroristische staat). Een andere deelnemer heeft een vredesduif op een stok bij zich.

De demonstratie is onder meer georganiseerd door de Stichting Oekraïners in Nederland, Amnesty International en vredeorganisatie Pax. Ook de politieke partijen GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt zijn bij de mars aanwezig.

Op de Dam volgt een manifestatie met diverse sprekers, onder wie locoburgemeester Rutger Groot Wassink van Amsterdam.

In het hele land staan mensen vrijdag stil bij een jaar oorlog. Duizenden Oekraïners zijn in de Jaarbeurs in Utrecht voor een herdenking, waar onder meer videoboodschappen zijn van president Volodimir Zelenski van Oekraïne en premier Mark Rutte. In Den Haag was vrijdagmiddag een herdenkingsmars in het Eline Vere Park. In meerdere kerken wordt gebeden voor vrede en ’s avonds klinken in meer dan vijftig steden in Nederland kerkklokken.