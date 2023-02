Kamer: landbouw mag geen onderdeel zijn van handelsverdrag Mercosur

Nederland moet in Brussel “klip en klaar” maken dat landbouw geen onderdeel mag zijn van het handelsverdrag Mercosur, tussen Europa en vier Zuid-Amerikaanse landen, vindt een Kamermeerderheid. Als landbouw toch als onderdeel wordt opgenomen, dan moet Nederland het voorstel blokkeren. De Partij voor de Dieren roept het kabinet hiertoe op en krijgt daar nu al voldoende steun voor.

De partijen die tegen zijn, vrezen dat het verdrag leidt tot “forse toename van oneerlijke concurrentie voor Europese boeren”. Ook is volgens hen de veiligheid van ge├»mporteerd vlees in het geding en leidt het tot extra ontbossing van de Amazone.

De EU heeft na ongeveer twintig jaar onderhandelen in 2020 een principe-akkoord bereikt, dat nu nog verder moet worden uitgewerkt. De Tweede Kamer verzet zich al langer tegen het verdrag: in datzelfde jaar werd een motie aangenomen om steun voor het verdrag in te trekken. Het kabinet kon daar toen nog geen gehoor aan geven, omdat het verdrag nog niet klaar was. Ook nu is dat nog het geval, aldus landbouwminister Piet Adema.

Het is sowieso nog maar de vraag of Mercosur het haalt. Ook vanuit andere EU-lidstaten is verzet vanwege zorgen om milieu en boeren. Toenmalig minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag zei in 2020 dat het verdrag “een zware dobber” zal worden in veel lidstaten.