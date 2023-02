KNMI neemt kritiek uit aardgasrapport ter harte

Het KNMI neemt de kritiek van de parlementaire enquêtecommissie over hun slechte informatievoorziening “ter harte”, schrijft het meteorologisch instituut op de website. In het rapport staat dat het KNMI de kennis over het Groningenveld doelbewust beperkt heeft gehouden. Dit werd ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zwaar aangerekend.

In de reactie onderschrijft het KNMI het belang van een adequate informatievoorziening voor de toekomst: “Hoewel de gaswinning naar nul gaat, vinden er nog steeds bevingen plaats en blijft de kans op zwaardere bevingen aanwezig.”