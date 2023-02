NAM en SodM: pas later op vrijdag reactie op rapport gaswinning

De Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) hebben nog tijd nodig om het kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen te bestuderen. De instanties zeggen later op de vrijdagmiddag te reageren. De NAM verwacht rond 15.00 uur met een reactie te komen, het SodM kon geen tijd noemen.

In het langverwachte enquêterapport staat dat het kabinet en de NAM een ereschuld hebben aan de Groningers. Het land heeft jarenlang geprofiteerd van het gasveld onder de provincie, maar Groningers zitten met de lasten en de kosten. De commissie zegt ook dat de NAM eigenlijk zijn claim moet laten vallen op het gas dat nog in de Groningse bodem zit. Daarover loopt momenteel nog een arbitragezaak.