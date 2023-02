NAM: we speelden belangrijke rol in veroorzaken crisis Groningen

De Nederlandse Aardgas Maatschappij (NAM) zegt zich te realiseren dat “wij als bedrijf een belangrijke rol hebben gespeeld” in het laten ontstaan van de crisis door de gaswinning in Groningen. “Tot dat inzicht waren wij al gekomen, maar dit rapport heeft dat nog eens indringend op ons netvlies geplaatst”, staat in een eerste reactie op het kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie.

“Het is duidelijk dat wij meer oog moeten hebben voor de samenleving waarin wij werken”, zegt directeur Johan Atema van de NAM, die als eigendom van olie- en gasconcerns Shell en ExxonMobil uitbater is van het Groningenveld. “Het is aan ons om ook te laten zien dat wij als bedrijf hiervan geleerd hebben.”

In het vrijdag gepresenteerde enquêterapport staat onder meer dat het kabinet en de NAM een ereschuld hebben aan Groningers. Het land heeft decennialang geprofiteerd van het gasveld onder de provincie, maar Groningers zitten met de lasten en de kosten. De commissie deed onder meer een financieel beroep op de NAM en de Staat als het gaat om de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie in Groningen.

De commissie zegt ook dat de NAM eigenlijk zijn claim moet laten vallen op het gas dat nog in de Groningse bodem zit. Daarover loopt momenteel nog een arbitragezaak.

De NAM gaat niet concreet op deze aanbevelingen in. “Wij hopen dat het werk van de commissie leidt tot maatregelen waardoor de situatie voor de Groningers snel zal verbeteren”, laat het gasbedrijf wel weten. “Waar het kan zullen wij zeker onze bijdrage daaraan willen leveren.”