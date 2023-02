Niet alle teststraten sluiten, GGD’en wachten op advies Kuipers

De meeste GGD’en houden enkele teststraten voorlopig open, in elk geval totdat gezondheidsminister Ernst Kuipers een besluit heeft genomen over het advies van het Outbreak Management Team (OMT). In het nieuwste advies aan het kabinet stelt het OMT dat het niet meer nodig is om op grote schaal te testen op het coronavirus.

Al voordat het OMT met dit advies kwam, besloten veel regionale GGD’en om teststraten te sluiten. Vanaf 1 maart kunnen inwoners van de regio Utrecht niet meer naar een testlocatie. Wel kan de GGD bij kwetsbare mensen thuis een test afnemen. Ook in Friesland zijn de meeste teststraten gesloten, in Leeuwarden blijft er voorlopig nog wel een open.

Regio Noord- en Oost-Gelderland sluit de meeste testlocaties per 1 april. Daar komt een testloket voor in de plaats in Apeldoorn en Lichtenvoorde, waar inwoners een afspraak kunnen inplannen. Ook deze plannen waren al gemaakt voor het OMT-advies. In Zeeland zijn nog vier teststraten open, in West-Brabant nog twee.

Diverse andere GGD’en laten weten dat ze bezig zijn met het “optimaliseren van het testlandschap”, waarbij bijvoorbeeld openingstijden voor testlocaties worden ingekort. Ze willen nog niet vooruitlopen op het besluit van Kuipers.

Het OMT adviseerde donderdagavond dat maatregelen tegen corona zoveel mogelijk gelijk moeten worden gesteld aan “generieke maatregelen” die al gelden voor andere luchtweginfecties. Corona is volgens het OMT geen pandemie meer. Het advies om thuis te werken bij klachten en een zelftest te doen, is niet meer nodig, vindt het OMT. Het adviesorgaan vertrouwt op het gezonde verstand van mensen, en dat zij dus voorzichtig zijn als ze klachten hebben.