Nog steeds hebben minder jongeren een rijbewijs dan voor corona

Vorig jaar haalden meer jongeren hun autorijbewijs dan in 2021. Toch is het aantal 20-minners dat achter het stuur mag nog altijd lager dan voor corona. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit door de coronamaatregelen, waardoor rijlessen lange tijd niet door konden gaan en examens moesten worden uitgesteld. Daardoor zijn er minder nieuwe, jonge automobilisten bijgekomen.

Zo’n 191.000 jongeren van 17, 18 of 19 jaar hadden begin dit jaar een autorijbewijs. Dat zijn er zo’n 14 procent minder dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. Toen noteerde het CBS 227.000 jongeren met het roze pasje. Het aantal 75-plussers met een rijbewijs neemt juist flink toe. Volgens het statistiekbureau komt dit door de vergrijzing, en doordat ouderen vaker dan in het verleden op latere leeftijd achter het stuur blijven zitten. Nederland telt zo’n 28.000 mensen van 90 jaar en ouder met een autorijbewijs.

Op 1 januari van dit jaar hadden acht op de tien Nederlanders een autorijbewijs. Op gemeenteniveau loopt dit aandeel echter flink uiteen. In landelijke gemeenten is de groep rijbewijsbezitters groter dan in de steden. Zo tellen Staphorst in Overijssel en de Arnhemse buurgemeente Rozendaal relatief de meeste mensen met een rijbewijs: zo’n 92 procent van de 17-plussers mag achter het stuur. Het Twentse Tubbergen en Renswoude in de provincie Utrecht volgen met zo’n 91 procent. Het rijbewijsbezit was met 62 procent het laagst in Amsterdam, gevolgd door Maastricht en Den Haag (allebei zo’n 64 procent).