De Marechaussee doet vrijdagmiddag onderzoek in een vliegtuig op Eindhoven Airport vanwege een “verdachte situatie”, zo meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Wat er aan de hand is is niet duidelijk.

Het vliegtuig is een tijdje geleden geland vanuit Tsjechiƫ. De reizigers zitten op dit moment nog in het vliegtuig.