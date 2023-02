Ook JA21 wil Groningers compenseren, maar ook gas blijven winnen

JA21 wil dat er “per direct” fors wordt geïnvesteerd in een “snelle en royale schadeafhandeling en het versnellen en uitbreiden van de versterkingsoperatie” in Groningen, zegt JA21-voorman Joost Eerdmans. Daardoor kan de gaswinning volgens de partij “op een verantwoord niveau” doorgaan.

Het snoeiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie over Groningen toont volgens Eerdmans “glashelder” aan dat Groningen en haar inwoners “jarenlang niet serieus zijn genomen door opeenvolgende kabinetten”. Als in de Randstad hetzelfde was gebeurd als in Groningen waren de problemen volgens hem allang opgelost. “Het getreuzel en getraineer vanuit Den Haag moet afgelopen zijn.”

Uitgangspunt bij het doorgaan met de gaswinning moet wel de veiligheid van de Groningers zijn, benadrukt Eerdmans. De opbrengsten moeten bovendien veel meer dan voorheen ten goede komen van Groningen.

Ook Forum voor Democratie (FVD) zei eerder vrijdag dat stoppen met gaswinning geen oplossing is, omdat het Groninger gasveld essentieel is voor goedkope en onafhankelijke energievoorziening in Nederland. Net zoals JA21 vindt ook de partij van Thierry Baudet dat getroffen Groningers ruimhartig moeten worden gecompenseerd en dat woningen in het gebied aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt.