Schreinemacher: we blijven Oekraïne helpen, ook na de oorlog

Nederland zal Oekraïne blijven steunen in zijn strijd tegen Rusland. Die boodschap herhaalde minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Jaarbeurs in Utrecht, waar duizenden Oekraïners vrijdag samenkwamen om stil te staan bij een jaar oorlog.

Vorige week bracht de minister samen met premier Mark Rutte een bliksembezoek aan Kiev. Toen liet Rutte ook weten dat de Oekraïners kunnen rekenen op de steun van Nederland “voor zolang als nodig is” tot Oekraïne heeft gewonnen.

“We leveren wapens, eerste levensbehoeften en onderdelen om het Oekraïense stroomnet overeind te houden. We gaan daarmee door zolang dat nodig is”, zei Schreinemacher nogmaals tegen de vele aanwezigen in Utrecht. Ook zal Nederland het land na de oorlog en tijdens de wederopbouw blijven ondersteunen, verzekerde ze. “Onze bedrijven willen daar graag bij helpen.”

Eerder sprak ook staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. Hij zei dat Nederland in opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zal blijven voorzien “zolang als nodig is”.