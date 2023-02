SodM: verbeterpunten uit gasenquête zullen toezichthouders helpen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) denkt dat de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie over de Groningse gaswinning “toezichthouders zullen helpen om hun rol bij het borgen van publieke belangen zo goed mogelijk te spelen”. Dat staat in een eerste reactie van de toezichthouder.

Het SodM zegt te hopen dat het vrijdag gepresenteerde rapport “de broodnodige versnelling gaat brengen voor de vele mensen in Groningen die nog wachten op versterking of schadeafhandeling”. De toezichthouder wil uit het rapport “mogelijke lessen trekken voor de energiewinning en mijnbouw in algemene zin, nu deze onverminderd belangrijk zijn in het licht van de energietransitie”.

Het SodM had tegenover de parlementaire enquêtecommissie gezegd dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet nieuwsgierig was geweest naar de veiligheid in Groningen. Daardoor vroeg het departement niet door op bepaalde signalen die het Staatstoezicht afgaf. In januari 2013 gaf de toezichthouder heel nadrukkelijk aan dat de winning omlaag moest, maar dat kreeg onvoldoende gehoor.