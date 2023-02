Honderden deelnemers vredesmars vanaf Haagse Russische ambassade

Vanaf de Russische ambassade aan de Haagse Andries Bickerweg, vlakbij het Vredespaleis, lopen vrijdag honderden mensen mee in een vredesmars die voert naar het Lange Voorhout in het centrum van de stad. Het is vrijdag een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. De deelnemers aan de vredesmars hebben onder meer Oekraïense vlaggen en gele bloemen bij zich om de start van de oorlog te herdenken. Volgens de politie lopen er zo’n 350 tot 400 mensen mee, is de sfeer rustig en is er tot op heden niemand aangehouden.

Een meterslange Oekraïense vlag werd bij aanvang van de mars bij de ambassade uitgerold. Ook werd het Oekraïense volkslied gezongen. Sommigen hebben ook borden vast met teksten zoals ‘#standwithUkraine’ en ‘As long as it takes’ (zo lang als het duurt). Een andere deelnemer van de vredesmars heeft een bord bij zich met daarop ‘Russian warship, fuck off’ (Russisch oorlogsschip, oprotten), dat verwijst naar Oekraïense militairen op Slangeneiland die weigerden zich over te geven aan een Russisch oorlogsschip. Weer een ander voert een bord met de tekst ‘Stop de speciale militaire operatie in Oekraïne’ met zich mee.

Eerder op de dag speelde een Nederlands orgel voor de ingang van de ambassade het Oekraïense volkslied, was op Twitter te zien. Bij de bijeenkomst speelt net na de middag een deelnemer muziek op een accordeon. Het orgel werd zodra de mars begon ook weer aangeslingerd en rijdt mee in de mars.