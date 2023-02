De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het projecteren van discriminerende leuzen, onder meer op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling. Het gaat om een 34-jarige man uit Landgraaf en een 24-jarige man uit Zwijndrecht. De man uit Landgraaf zou eerder deze week ook betrokken zijn geweest bij zulke projecties in Eindhoven, de jongste bij een projectie in Alkmaar eerder dit jaar.