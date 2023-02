Van der Lee: doorgaan gaswinning ’totaal niet meer realistisch’

Ook in de huidige energiecrisis ziet Tom van der Lee, voorzitter van de parlementaire enquĂȘtecommissie die zich gebogen heeft over de aardgaswinning, geen ruimte om langer door te gaan met de gasproductie in Groningen. Dat is “totaal niet meer realistisch”, zegt hij in een toelichting op het eindrapport van de commissie.

Dreigende schaarste en hoge gasprijzen zijn voor sommige partijen aanleiding ervoor te pleiten dat de gaskraan in Groningen langer openblijft. Maar dat is een gepasseerd station, vindt Van der Lee. Het kabinet heeft beloofd dit jaar of uiterlijk in 2024 de boorputten definitief te sluiten. De commissie vindt dat het zich aan die belofte moet houden.

De NAM, het gasbedrijf dat het Groningenveld exploiteert, heeft volgens Van der Lee “de licence to operate totaal verspeeld”. Alleen wanneer al jaren geleden zou zijn ingegrepen om ook de belangen van de Groningers echt mee te wegen in de besluitvorming, was volgens het GroenLinks-Kamerlid nu wellicht nog een beperkte mate van gaswinning mogelijk geweest. Maar niet in de volumes die tien jaar geleden werden gewonnen, zegt hij er direct bij.