Verdachte schietpartij ook verdachte in zaak dode vrouw Nijkerk

De man die woensdag werd opgepakt na een schietpartij in Bunschoten-Spakenburg (Utrecht), wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw die levenloos gevonden werd in zijn woning in Nijkerk. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Het voorarrest van de man is vrijdag verlengd met twee weken. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De verdachte werd woensdag in zijn woonplaats aangehouden, niet lang nadat de politie even na 15.30 uur een melding had gekregen van een schietpartij aan de Veenestraat in het iets verderop gelegen Bunschoten-Spakenburg (Utrecht). Er zou meerdere keren zijn geschoten. Slachtoffer van dit incident is een 59-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht.

De verdachte werd met de speciale benaderingstechniek gevaarlijke verdachte uit zijn voertuig gehaald. In de woning van de man aan de Sperwerhof in het Gelderse Nijkerk werd vervolgens een dode vrouw aangetroffen, meldde de politie donderdag.

De vrouw was volgens De Telegraaf de partner van de man. De verdachte zou haar eerst hebben doodgeschoten om vervolgens het slachtoffer uit Bunschoten-Spakenburg van zijn fiets te schieten. Deze man zou een collega en de vermeende minnaar van de vrouw zijn geweest, meldt de krant, en de verdachte zou achter dit overspel zijn gekomen. Het OM wil vrijdag geen verdere informatie verstrekken.