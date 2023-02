Voortvluchtige ontsnapte tbs’er Sherwin W. opgepakt in Spanje

De voortvluchtige tbs’er Sherwin W. is in Spanje opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De 27-jarige man is in de omgeving van Murcia in het zuidoosten aangehouden. De Spaanse en Nederlandse politie hebben samengewerkt bij zijn opsporing en aanhouding.

W. ontsnapte in juni vorig jaar uit de Pompekliniek in Nijmegen met Luciano D. Die laatste werd na een klopjacht van negen dagen in Den Haag aangehouden.

W. kreeg in 2019 5,5 jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers om het leven is gekomen. Na zijn ontsnapping is hij op de opsporingslijst van Europol geplaatst. “In de intensieve zoekactie werd samengewerkt met onder meer Duitsland, BelgiĆ« en Spanje”, meldt het OM. Justitie gaat Spanje vragen om W. over te leveren aan Nederland.