Drukte op de weg verwacht richting wintersportgebieden

Het kan zaterdag druk worden op wegen naar wintersportgebieden in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. De verkeersdienst verwacht het meeste oponthoud op de wegen kort voor de skigebieden, omdat dat vaak kleinere wegen zijn die niet gemaakt zijn voor zoveel verkeer. De regio’s Noord en Midden hebben vanaf zaterdag schoolvakantie.

“Het wordt een trechter voor de skigebieden”, aldus een woordvoerder van de ANWB. Ook bij de grensovergangen wordt extra drukte verwacht. Dit was vorige week ook het geval, toen de regio Zuid vakantie had.

De grootste drukte wordt verwacht in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. De A3, A5, A8, A9 en A99 in Duitsland worden volgens de ANWB druk. In Oostenrijk gaat het vooral om de A10, S16 e B179. De meeste drukte concentreert zich naar verwachting rond M√ľnchen en Salzburg.

De ANWB waarschuwde eerder al voor het kopen van een tolvignet voor de Oostenrijkse wegen. Zonder die sticker op het autoraam kunnen automobilisten een boete krijgen.