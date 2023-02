FNV-voorzitter bij herdenking Februaristaking: spreek je uit

FNV-voorzitter Tuur Elzinga riep mensen zaterdagmiddag in zijn toespraak tijdens de herdenking van de Februaristaking op zich uit te spreken tegen antisemitisme en ontmenselijking. “Antisemitische complottheorieën, racistische wereldbeelden en fascistisch gedachtegoed steken weer vaker de kop op”, zo zei Elzinga.

Bij de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam waren onder meer voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp en meerdere Amsterdamse wethouders aanwezig. Elzinga prees de arbeiders die in 1941 het werk neerlegden als protest tegen de vervolging van Joden door de nazi’s in de oorlog. “Staken vergt moed”, aldus de FNV-voorzitter.

In zijn toespraak wilde hij echter naar eigen zeggen niet alleen stilstaan bij het verleden. Het beeld van De Dokwerker op het plein, symbool voor de staking, “heeft betekenis”, ook in het hier en nu. Een deel van de samenleving twijfelt namelijk aan de verhalen over de Jodenvervolging, zo zei Elzinga.

“Antisemitische en racistische hondenfluitjes en ontmenselijking klinken zelfs door binnen onze volksvertegenwoordiging.” Daarmee verwees hij onder meer naar het woord ‘rioolratten’ dat een Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie onlangs gebruikte voor journalisten. “We mogen dat nooit normaal gaan vinden”, aldus Elzinga. “Spreek je uit tegen ontmenselijking, tegen onrechtvaardigheid”, zo luidde zijn oproep.

Ook voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 Jaïr Stranders hield een toespraak tijdens de herdenking. Hij verwees eveneens naar “extreem gedachtegoed” en “fascisme” in Amsterdam vandaag de dag. Hij vroeg zich af of we nog wel in staat zijn “om elkaar te vinden” en of we nog wel opkomen voor iets anders dan ons eigenbelang.

Na de toespraken hield spokenword-artiest Roziena Salihu een voordracht en zong zanger Lucky Fonz III een lied.