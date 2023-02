FNV-voorzitter Elzinga spreekt bij herdenking Februaristaking

In Amsterdam wordt zaterdagmiddag om 16.45 uur de Februaristaking herdacht op het Jonas Daniël Meijerplein. FNV-voorzitter Tuur Elzinga en voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 Jaïr Stranders zullen spreken. Zanger Lucky Fonz III zingt een lied. Ook wordt een krans gelegd bij het standbeeld van De Dokwerker op het plein.

“Een absolute must”, noemt Elzinga de herdenking van de Februaristaking. “Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen in de huidige tijd van toenemende polarisatie en onverdraagzaamheid. We worden weer steeds vaker geconfronteerd met antisemitisme en gevaarlijke complottheorieën. En dus moeten we daarvoor blijven waarschuwen.”

De Februaristaking begon op 25 februari 1941 in Amsterdam als protest tegen de vervolging van Joden door de nazi’s in de oorlog. Aanleiding voor de staking waren de eerste razzia’s in de hoofdstad, waarbij bijna vierhonderd Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd. Op scheepswerven, bij gemeentelijke diensten, in metaalbedrijven en bij de HEMA en Bijenkorf werd het werk neergelegd.

De verzetsactie sloeg ook over naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Utrecht, Hilversum en Weesp. Na een paar dagen maakte de Duitse bezetter een einde aan de verzetsactie. Stakers werden gevangengenomen en uiteindelijk overleden negen van hen door geweld van de Duitsers.

In het Verzetsmuseum zijn tot en met 23 maart objecten te zien uit de tijd van de staking. Het museum toont onder meer een handgeschreven stakingsverslag voor de Nederlandse regering in Londen. Ook is een afscheidsbrief te lezen van een kunstenaar die was opgepakt vanwege zijn oproep tot staken. Hij werd samen met zeventien andere verzetsstrijders geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Dichter Jan Campert schreef over hen het beroemde verzetsgedicht: Het lied der achttien dooden.