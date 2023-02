PvdA en GL vinden zorg, wonen en sociale zekerheid een breekpunt

GroenLinks en PvdA gaan niet meewerken aan de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de jeugdzorg, verpleeghuiszorg, jonggehandicaptenkorting en de bijstand. Dat beloven partijleiders Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) op een verkiezingsbijeenkomst. Ze zeggen ook eventuele nieuwe bezuinigingen uit de koker van de VVD tegen te willen houden.

“Als je bezuinigt op zorg, wonen en sociale zekerheid, dan brokkelt het cement van de samenleving af en dreigt het ineen te storten”, zegt Klaver in een persverklaring. Hij en Kuiken reageren daarin op uitspraken van de lijsttrekker van de VVD in de Eerste Kamer, oud-minister Edith Schippers. “De VVD dreigt al maanden met bezuinigingen, maar wil niet zeggen waarop. Het is tijd dat ze openheid geven en kleur bekennen. Daar daag ik de VVD graag toe uit”, zegt Kuiken daarover.

De partijen wijzen op het verkiezingsprogramma van de VVD en stellen vast dat 6,8 miljard euro bezuinigd zou kunnen worden op onder meer sociale zekerheid, toeslagen, onderwijs en duurzame energie. De voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op jeugdzorg, verpleeghuiszorg, jonggehandicaptenkorting en de bijstand zijn voor de partijen een “breekpunt”. Zo nodig zeggen de partijen de wetten of begrotingen waarin dat wordt geregeld te blokkeren.

De verkiezingen van 15 maart zijn eigenlijk voor de Provinciale Staten, maar omdat die de leden van de Eerste Kamer kiezen, hebben die ook direct landelijke gevolgen. De coalitie die het zittende kabinet steunt, heeft al geen meerderheid in de senaat. Het ziet ernaar uit dat de vier coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) straks nog minder zetels zullen krijgen.

GroenLinks en PvdA doen ieder met een eigen lijst mee aan de Eerste Kamerverkiezingen, om vervolgens in de senaat de fracties samen te voegen. Volgens de peilingen zou het daarmee mogelijk de grootste fractie kunnen worden. De VVD heeft deze campagne vaak uitgehaald naar de “linkse wolk”, zoals VVD-leider Mark Rutte de twee partijen noemde, om dat te voorkomen.

De gezamenlijke campagnebijeenkomst in Middelburg is de eerste van vier zogenoemde townhalls die PvdA en GroenLinks organiseren. Daarmee trappen ze af in de enige provincie waar de twee partijen daadwerkelijk een gezamenlijke lijst gevormd hebben: Zeeland.