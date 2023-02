Door een schietpartij aan de Maashaven Oostzijde in Rotterdam zijn zaterdagavond twee mannen gewond geraakt. Volgens een woordvoerster van de politie gebeurde het schietincident in de wijk Feijenoord rond 20.30 uur en zijn beide slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van hun verwondingen is nog niets bekend. Er is niemand aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar wat er is gebeurd en roept getuigen op zich te melden.