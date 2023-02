Veel animo voor Keti Koti-tafels met gesprek over racisme

Stichting Keti Koti Tafel heeft dit jaar al meer aanvragen voor hun zogenoemde ‘dialoogtafel’ gekregen dan in heel 2022, vertelt oprichter van de stichting Mercedes Zandwijken na berichtgeving van de NOS. Tijdens een dialoogtafel gaan witte mensen en mensen van kleur met elkaar in gesprek over een thema. Daarbij komt ook het onderwerp racisme aan bod.

Tijdens een dialoogtafel kan het bijvoorbeeld ook gaan over familiegeschiedenissen, maar het onderwerp ‘excuses’ kan eveneens het gesprek van de avond zijn. Witte mensen en mensen van kleur zitten tegenover elkaar aan tafel en ieder krijgt precies evenveel tijd om te praten en te luisteren. Ook wordt er denktijd ingelast, zodat deelnemers na kunnen denken over wat de ander gezegd heeft. Volgens Zandwijken komt in de verhalen van de mensen van kleur al gauw het thema racisme omhoog. “Daardoor beseffen witte mensen hoe groot racisme en discriminatie zijn in het leven van die ander.”

Bedrijven en andere organisaties kunnen het evenement samen met de stichting vormgeven, legt Zandwijken uit. Zo staan er dit jaar al sessies op de agenda in samenwerking met onder meer het Rijksmuseum, ABN AMRO en meerdere onderwijsinstellingen. Het aantal aanvragen neemt al een paar jaar toe, maar nu komen er zoveel binnen dat de stichting extra mensen heeft moeten opleiden om alle sessies te kunnen begeleiden.

Volgens Zandwijken zijn er meerdere redenen dat mensen het initiatief op dit moment goed weten te vinden. Zo is het dit jaar 150 jaar geleden dat slavernij in het Nederlands koninkrijk ten einde kwam. Maar ook de excuses die premier Mark Rutte deze winter namens de regering aanbood voor het slavernijverleden helpen volgens Zandwijken mee voor de bekendheid van haar stichting.

Volgens Zandwijken is het vaak de eerste keer voor zowel de witte mensen als de mensen van kleur dat ze met elkaar praten over racisme. Omdat bij veel van de organisaties die een aanvraag doen vooral witte mensen werken, helpen Zandwijken en haar team bij het vinden van mensen van kleur die willen meedoen. “Zo kunnen we bijvoorbeeld een fonds voor kunsten helpen om zwarte kunstenaars aan tafel te krijgen. Dat zijn twee partijen die elkaar moeten kennen, maar elkaar vaak nog niet kennen.”

Bij het gesprek wordt ook een maaltijd geserveerd en een koor zingt liederen uit de slavernijperiode.