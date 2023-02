Man loopt met gespannen kruisboog op treinperron Schiphol

Op een treinperron op Schiphol is zondag een man aangehouden die met een gespannen kruisboog rondliep. Volgens de marechaussee was sprake van een dreigende situatie.

Bij de marechaussee was een melding binnengekomen over de man, die op spoor 2 zou lopen. Een NS-medewerker had volgens een woordvoerder van de marechaussee al “heldhaftig” de kruisboog uit de handen van de man geslagen. Marechaussees overmeesterden de man uiteindelijk en voerden hem geboeid af.

Waarom hij rondliep met een gespannen kruisboog is nog onbekend.