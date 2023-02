Premier Rutte: dood migranten bij Italië ‘grote tragedie’

Premier Mark Rutte heeft aan zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de migranten die voor de zuidkust van Italië om het leven kwamen bij een schipbreuk. Rutte sprak op Twitter van een “grote tragedie” voor alle slachtoffers.

Tientallen mensen verloren zondagmorgen vroeg het leven toen hun oude houten boot in de ruwe zee in stukken brak. Onder de dodelijke slachtoffers waren twaalf kinderen. Italiaanse autoriteiten meldden dat 59 lichamen zijn aangespoeld op een strand of gevonden in zee bij Steccato di Cutro, bijna 500 kilometer ten zuidoosten van Rome.

De boot, die drie of vier dagen eerder was vertrokken uit de West-Turkse stad Izmir, had volgens overlevenden zeker 140 à 150 mensen aan boord, afkomstig uit vooral Afghanistan, Pakistan en Somalië.

Meloni reageerde geschokt op de tragedie. Ze wil dat de landen waar de migranten vandaan komen en waar ze de zee op gaan, meer meewerken om deze drama’s te voorkomen, en dat mensen niet worden aangemoedigd het risico te nemen.