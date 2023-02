Groningen legt zelf alvast herstelplannen neer in Den Haag

Een delegatie van Groningse bestuurders legt maandag in Den Haag voorstellen op tafel die in haar ogen kunnen leiden tot herstel en perspectief voor de regio. Aanleiding is het vrijdag gepresenteerde rapport van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzocht, waarin keihard wordt geoordeeld over de manier waarop de landelijke politiek omging met Groningen.

De commissie oordeelt onder meer dat het belang van Groningers jarenlang is genegeerd en ondergeschikt gemaakt aan de opbrengsten van de gaswinning. Daarom is het nu tijd voor investeringen in de regio en moet zowel de Nederlandse Aardolie Maatschappij (en diens aandeelhouders Shell en Exxonmobil) als de Staat daarvoor met geld over de brug komen, vindt de commissie.

De Groningse delegatie komt alvast met een eigen visie en plannen, ook over de versterking en schadeafhandeling, nog voordat het kabinet laat weten wat het met de adviezen wil gaan doen. Premier Mark Rutte wilde vrijdag nog geen enkele inhoudelijke reactie geven op de bevindingen van de commissie. Ook gaf hij niet aan wanneer dat wel gaat gebeuren.

Commissaris van de Koning René Paas, de Groningse burgemeester Koen Schuiling en de bekende VVD-bestuurder Johan Remkes, voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, vormen de delegatie. Hun actie sluit aan op een van de belangrijkste aanbevelingen van de enquêtecommissie: dat Groningers zelf zeggenschap moeten hebben over de maatregelen die volgen uit het rapport. Er is te lang óver Groningers gepraat en te weinig mét, stelde de commissie.