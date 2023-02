Groningen wil als eerste provincie aardgasvrij zijn in 2035

Groningen zou als eerste provincie aardgasvrij moeten zijn, in 2035. Dat stelt de burgemeester van de stad Groningen Koen Schuiling voor namens regiobestuurders, als antwoord op het rapport van de parlementaire enquĂȘtecommissie, die concludeerde dat de belangen van Groningers decennialang zijn genegeerd. Het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen is niet alleen fijn voor inwoners, maar heeft ook een symbolische waarde: Nederland heeft lange tijd enorm geprofiteerd van de aardgaswinning in Groningen, terwijl de Groningers met de nadelen ervan werden opgescheept.

“Idealiter zou het over de hele provincie gaan”, zegt Schuiling desgevraagd. “Het kan niet zo zijn dat de inwoners van de energieprovincie die Groningen altijd is geweest, de grootste energiearmoede heeft”, aldus de burgemeester. Volgens hem hebben de achterstanden als gevolg van de bevingsschade ertoe geleid dat bijvoorbeeld huiseigenaren niet altijd hebben kunnen investeren in verduurzaming.

Het zou daarom mooi zijn als Groningen “de eerste provincie zou zijn waar aardgas niet meer gewonnen wordt, en ook niet meer gebruikt wordt”. Makkelijk zal dat niet worden, erkent hij. Zo is er een groot verschil tussen een rijtjeshuis en een vrijstaande boerderij. Maar toch is het een “hele goede ambitie”, vindt Schuiling.