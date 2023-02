Merwedebrug volgende week nacht afgesloten voor test

De Merwedebrug in Gorinchem is in de nacht van 6 op 7 maart afgesloten van 21.00 uur tot 05.00 uur, vanwege een test die wordt uitgevoerd. Rijkswaterstaat test of alle technische onderdelen van de brug nog goed werken. Daardoor kan de weg niet worden gebruikt. De snelweg A27 loopt over de brug.

Rijkswaterstaat meldt dat verkeer dat normaal gesproken over de brug zou rijden, rekening moet houden met extra reistijd. De omleidingen tussen Werkendam en Gorinchem-Avelingen lopen via de A2 en A16.