Onderzoekers: exoten bedreigen unieke soorten Caribische eilanden

Unieke diersoorten die in Caribisch Nederland leven, lopen volgens Wageningse wetenschappers steeds meer gevaar door invasieve soorten die meeliften op schepen. Zo bedreigen groene leguanen die als verstekeling op Saba en Sint Eustatius terechtkomen de toch al ernstig bedreigde leguanensoorten die van oorsprong op de eilanden leven, waarschuwen de onderzoekers van Wageningen University and Research (WUR). Ze zien de afgelopen jaren bijvoorbeeld een opvallende toename van niet-inheemse reptielensoorten. Om daar iets aan te doen, pleiten ze voor verbetering van de “bioveiligheid” van havens in het gebied.

Invasieve exoten komen vaak eerst op Sint Maarten terecht en duiken dan een paar jaar later op Sint Eustatius en Saba op. Dat is problematisch, want uitheemse soorten kunnen oorspronkelijke soorten “wegconcurreren, genetisch vervuilen of ziektes en plagen meebrengen”. Uiteindelijk is de introductie van vreemde soorten vaak slecht voor de biodiversiteit.

Onder de soorten die bezig zijn aan een opmars op de eilanden zijn de tjiktjak, die hoort tot de gekko’s, en de Underwoods brilteju, een kleine hagedissensoort. Die laatste heeft de bijzondere eigenschap dat vrouwtjes zich zonder mannetjes kunnen voortplanten. “Mede hierdoor is het dier goed in staat zich snel te vermenigvuldigen nadat het in nieuwe gebieden binnenkomt”, legt de WUR uit.

Ook de tjiktjak heeft weinig problemen met het zorgen voor nageslacht. “Na de paring kan een vrouwelijke tjiktjak het sperma tot wel 36 weken bij haar dragen om succesvolle bevruchting van eitjes te garanderen.”