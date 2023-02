OVV presenteert woensdag beveiligingsrapport Peter R. de Vries

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt woensdag met de langverwachte bevindingen in het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. Alle drie deze mannen zijn vermoord en speelden een rol in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Een aantal bevindingen lekten begin deze maand al uit, nadat het conceptrapport naar betrokkenen was gestuurd. Hierin zou staan dat de politie meermaals is gewaarschuwd voor de moorden, maar door intern geblunder zou dat niet hebben geleid tot betere beveiliging.

De OVV begon in augustus 2021 met het onderzoek. De maand daarvoor was Peter R. de Vries doodgeschoten. Dat was de derde moord in de nabije omgeving van de kroongetuige, De Vries was zijn vertrouwenspersoon. Advocaat Derk Wiersum werd in september 2019 voor zijn huis doodgeschoten. De broer van B. werd in maart 2018 vermoord, kort nadat het Openbaar Ministerie de kroongetuigendeal wereldkundig had gemaakt.