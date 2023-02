Regio: er móét genoeg geld zijn voor wat Groningers nodig hebben

Groningers moeten ervan uit kunnen gaan dat er geld genoeg is voor de regio. En dat gaat verder dan alleen schadeherstel en versterking van huizen, zegt commissaris van de Koning René Paas namens regionale bestuurders in reactie op het parlementaire enquêterapport naar de gaswinning. “Herstel van de fysieke, mentale en sociale schade in Groningen” staat wat hem betreft voorop.

De uitvoering van regelingen voor Groningers moet bovendien “onberispelijk” zijn, en het Rijk moet het geld brengen. Groningers zouden het niet meer hoeven halen, zegt Paas. De commissaris greep, samen met voorzitter van het Nationaal Programma Groningen Johan Remkes en de Groningse burgemeester Koen Schuiling, het enquêterapport aan als kans om een pakket aan voorstellen op tafel te leggen in Den Haag.

“We willen dit moment niet verloren laten gaan”, zegt Paas. Hij spreekt van “kapotte levens” als gevolg van de omgang met het bevingsgebied in Groningen. “We willen vandaag een stap naar voren zetten.”

Er is een cultuuromslag bij het Rijk nodig, zei ook Schuiling. “Er is een hele generatie inmiddels opgegroeid in wantrouwen.”

Beide bestuurders vragen ook om investeringen in het perspectief van de regio, waaraan Nederland decennialang vele miljarden verdiende. Het is belangrijk dat “kinderen een toekomst hebben in een provincie waarin ze zich kunnen ontplooien”, aldus Paas. Volgens Schuiling moet geïnvesteerd worden in onderwijs, sport en cultuur.