Toestel TUI terug naar Schiphol nadat staart grond had geraakt

Een vliegtuig van TUI is maandag na vertrek van Schiphol weer teruggekeerd naar de luchthaven, omdat de staart van de Boeing 737-NG bij het opstijgen de grond had geraakt. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Gran Canaria. “Het toestel had een zogenaamde tailstrike; hierbij raakt de staart van het vliegtuig de grond bij het opstijgen”, aldus een TUI-woordvoerster. Over de oorzaak kon ze nog niks zeggen. “Dit kan bijvoorbeeld liggen aan verschuiven van de lading of een te snel optrekken van de piloot. Dit wordt momenteel onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, zoals gebruikelijk in deze gevallen.”

De passagiers zijn van boord gehaald. TUI zoekt een vervangend vliegtuig met crew, zodat de reizigers maandagmiddag alsnog naar Gran Canaria kunnen vliegen.