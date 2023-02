VVMC: personeel regionale treinen staakt donderdag en vrijdag

Het treinpersoneel dat werkzaam is in het streekvervoer legt donderdag en vrijdag in verschillende regio’s het werk neer voor betere arbeidsvoorwaarden. Dat meldt vakbond VVMC. De stakingen komen bovenop de vijftien landelijke stakingsdagen die FNV en CNV eerder aankondigden, al zijn die voor een andere cao.

De stakingsoproep van de VVMC heeft betrekking op de cao die geldt voor ongeveer 1300 medewerkers. Op donderdag leggen medewerkers in de regio’s Achterhoek Rivierenland, Twente en Limburg het werk neer. Vrijdag volgt personeel dat werkzaam is op de Vechtdallijn, met standplaatsen Emmen, Mariënberg (Overijssel) of Zwolle. Op die dag doen ook mensen mee die werken op de MerwedeLingelijn in de regio Dordrecht, aldus VVMC.

Vakbonden FNV en CNV roepen medewerkers in het streekvervoer eveneens op het werk neer te leggen, op dinsdag en donderdag. Die oproep geldt met name voor buschauffeurs, die vallen onder een cao voor 13.000 werknemers. Ook zij willen zo betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Na deze week volgen nog dertien stakingsdagen, verspreid over meerdere weken.

Bij beide cao’s willen de vakbonden dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie, wat gezien de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden een forse verhoging zou worden. Werkgevers vinden dat dit te veel geld gaat kosten. De vakbonden willen ook dat de werkdruk omlaaggaat bij de streekvervoerders.