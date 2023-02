Agent in Sassenheim bedreigde jongeren met hakbijl

Een agent in het Zuid-Hollandse Sassenheim bedreigde in de nacht van maandag op dinsdag jongeren met een hakbijl. De agent was op het moment van het incident niet aan het werk, maar thuis, waar de jongeren hem hadden opgezocht. De agent werkt voorlopig niet en de politie onderzoekt de zaak.

Wat de jongeren rond 02.00 uur ’s nachts bij het huis van de agent kwamen doen, wordt nog onderzocht door de politie. De verdachte agent belde zelf de politie vanwege de jongeren. Toch ging hij naar buiten met een bijl. Daar wilde hij een van de jongeren aanhouden. Op beelden is volgens de politie te zien dat hij met de bijl in zijn hand een meisje zegt op haar knieën te gaan zitten. Toen andere agenten ter plekke kwamen, werd de agent met de bijl aangemerkt als verdachte.

“Het zijn heftige beelden om te zien”, aldus de districtschef. “Dit is niet het gedrag dat wij van onze collega’s verwachten. Dit is niet de politie die wij willen zijn.”