D66: geen waterschapsbelasting voor arme Rotterdamse zzp’ers

De Rotterdamse gemeenteraadsfractie van D66 wil een kwijtschelding van de waterschapsbelasting voor zzp’ers met een minimuminkomen. De partij vindt het onrechtvaardig dat werkenden en uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen die kwijtschelding wel krijgen, maar de groep zzp’ers niet, schrijft de fractie aan het college van burgemeester en wethouders.

“De Rotterdamse D66-fractie is zeer ontstemd en wil graag weten wat dit betekent voor minima in Rotterdam die werken als zzp’er. Als je het moeilijk hebt, moet de overheid een helpende hand bieden. Het maakt daarbij niet uit of je werkt in loondienst of onderneemt: armoede is armoede,” schrijft de partij.

Maandag schreef de NOS dat bij de helft van de waterschappen zzp’ers in armoede gewoon belasting moeten betalen. Bij gemeenten worden lokale belastingen voor inwoners die een inkomen hebben ter hoogte van de bijstand of minder vaak kwijtgescholden. Maar gemeenten en waterschappen kunnen ondernemers uitsluiten van de kwijtschelding, zelfs als ze bijvoorbeeld maar 1000 euro per maand overhouden. Met als gevolg dat ze jaarlijks alsnog honderden euro’s kwijt zijn aan lokale belastingen.

De gemiddelde waterschapstarieven in Nederland zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen en bedragen voor alleenstaanden 170 euro per jaar. Huishoudens van twee mensen in een huurwoning, betalen zeker 320 euro per jaar. Een gezin met twee kinderen in een koophuis dient afhankelijk van de woningwaarde minimaal 380 euro af te rekenen. Bij een WOZ-waarde van 400.000 euro is dat 429 euro. De belasting dient bijvoorbeeld om het rioolwater te zuiveren.