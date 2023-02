Den Haag: nog in gesprek over locatie demonstratie FDF 11 maart

Hoewel Farmers Defence Force (FDF) van plan is om op 11 maart in het Zuiderpark in Den Haag te demonstreren, zijn daar nog geen afspraken over gemaakt. Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag worden nog gesprekken gevoerd over de invulling van de demonstratie.

Of de actie in het Zuiderpark kan plaatsvinden, hangt onder andere af van de omvang van de demonstratie. “Daarover hebben we nu contact met Farmers Defence Force. Je kunt je voorstellen dat het wel uitmaakt of er 50 of 50.000 mensen op af komen”, stelt de woordvoerder van de gemeente. Eerder zei FDF-voorzitter Mark van den Oever dat het “de grootste demo aller tijden” zal worden. Van den Oever hoopt dat meer dan 100.000 mensen op 11 maart meedoen.

Het Malieveld staat die dag al vol met tenten in aanloop naar de CPC Loop, een hardloopevenement in Den Haag dat op 12 maart plaatsvindt. Ook Extinction Rebellion is van plan om op 11 maart actie te voeren in Den Haag door de A12 te blokkeren. De gemeente wil dat de klimaatactivisten ergens anders actie gaan voeren. Extinction Rebellion gaat hier volgens de gemeente niet over in gesprek.