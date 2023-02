KWF Kankerbestrijding: nagellakdroger mogelijk onveilig

KWF Kankerbestrijding wil dat mensen die nagellakdrogers voor gellak gebruiken, zich bewust zijn van het ultraviolette A-licht dat daar vaak uitkomt. Dat kan mogelijk schadelijk zijn en de kans op huidkanker vergroten, vreest de organisatie. Hoe onveilig de drogers eventueel zijn, moet nog nader worden onderzocht, maar het KWF wil voor de zekerheid toch alvast wijzen op de eventuele risico’s.

Dat zegt een woordvoerster na een bericht van RTL Nieuws. Aanleiding is een onderzoek door wetenschappers in het Amerikaanse San Diego, dat in het wetenschappelijke tijdschrift Nature verscheen. Daarin wordt gewezen op de mogelijkheid dat huidkanker kan ontstaan bij langdurig gebruik van de nagellakdrogers en dat er DNA-schade en mutaties in cellen zijn gevonden bij zoogdieren na bestraling met een nagellakdroger.

Het KWF benadrukt echter dat het nog niet duidelijk is bij welke frequentie en duur het gebruik van zo’n apparaat echt riskant wordt.