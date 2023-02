Een 43-jarige man uit Hoogeveen is dinsdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichtingen in het Overijsselse Schuinesloot van afgelopen november, meldt de politie dinsdag. Het ging om meerdere branden in een aanstaande opvanglocatie voor Oekraïners in de gemeente Hardenberg.

Bij de opvang werd toen ook gedemonstreerd door tegenstanders, zou er volgens regionale media een brandbom naar binnen zijn gegooid en werden er deuren geblokkeerd en ruiten ingegooid.