Beveiliging Peter R. de Vries niet aangepast ondanks aanleiding

De beveiliging van misdaadverslaggever Peter R. de Vries is niet aangepast, ondanks dat daar aanleiding toe was. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woensdag gepresenteerd rapport. Er waren, ondanks aandringen van verschillende kanten, geen structurele beveiligingsmaatregelen bij mediaoptredens van De Vries.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten en overleed enkele dagen daarna aan zijn verwondingen. Hij was vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.