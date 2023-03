Familie kroongetuige Marengoproces: eindelijk erkenning

“Na vijf lange en afschuwelijke jaren krijgen wij eindelijk erkenning voor wat ons is overkomen”, zegt de familie van de kroongetuige in het Marengoproces tegen Het Parool. Kort nadat de kroongetuigedeal met Nabil B. begin 2018 bekend was gemaakt, werd zijn broer doodgeschoten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteerde woensdag een omvangrijk en snoeihard rapport over de beveiliging rond de drie personen die vermoord zijn en betrokken waren bij het liquidatieproces Marengo. “Het rapport bevestigt wat wij al vanaf het begin weten: het kroongetuigesysteem voldoet niet, brengt onschuldige levens in gevaar en het Openbaar Ministerie is nalatig geweest aangaande onze veiligheid”, aldus de familie van B. tegen de krant.

In september 2019 werd de advocaat van B., Derk Wiersum, doodgeschoten. Ook daar zijn grote steken laten vallen in zijn beveiliging. Advocaat Stijn Franken zegt namens de familie geen reactie op het rapport te geven.