OM ‘kan lessen trekken uit OVV-rapport’

Het Openbaar Ministerie zegt “lessen te trekken” uit het woensdag gepubliceerde rapport Bewaken en Beveiligen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het OM onderschrijft de aanbevelingen van de Onderzoeksraad, zegt collegevoorzitter Gerrit van der Burg.

Van der Burg: “Ik wil nogmaals aangeven hoe buitengewoon tragisch het is dat de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces zijn omgekomen door toedoen van een nietsontziend crimineel samenwerkingsverband. Mijn gedachten zijn ook vandaag bij hun dierbaren.”

Terugblikkend op de reeks liquidaties deelt het OM de conclusie van de OVV dat het stelsel Bewaken en Beveiligen niet was toegerust op deze vorm van excessief geweld. Het OM noemt het goed om de bewaking nauw te betrekken bij de afweging om een kroongetuige in te zetten. “Dat brengt met zich mee dat uitgebreidere veiligheidsanalyses worden gemaakt voorafgaand aan een deal met een kroongetuige. In voorkomende gevallen kan de deal worden afgeblazen wanneer de veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd”, aldus het OM.

Van der Burg: “Terugkijkend, met het rapport in de hand, zijn er indringende lessen te trekken. Onze inspanningen zijn erop gericht om het stelsel robuuster en professioneler te maken. De Onderzoeksraad geeft ons daar verdere aanknopingspunten voor.”