Partner Peter R. de Vries: aanslag had voorkomen kunnen worden

De aanslag op Peter R. de Vries had voorkomen kunnen worden. Dat zegt Tahmina Akefi, de partner en verloofde van de in 2021 gedode Peter R. de Vries, in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van de misdaadverslaggever. Ze spreekt van een beladen en emotionele dag.

Akefi noemt het woensdag gepubliceerde rapport “behoorlijk pijnlijk”. Ze kende de harde conclusies. “De inhoud wist ik en verbaast me niet, maar het is pijnlijk omdat het nu zwart op wit staat. Peter is afgeslacht, omdat het systeem gefaald heeft. En dat is wat nu uit het rapport naar voren komt.”

“Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe de communicatie verliep over zijn beveiliging. Dat hij niet de informatie kreeg waar hij recht op had om een duidelijke inschatting te kunnen maken van zijn veiligheidssituatie. Ook zijn signalen genegeerd die de aanslag hadden kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld de melding van de garagehouder die op 28 juni aangaf dat Peter werd achtervolgd. Ze zeggen dat ze de beelden hebben bekeken, maar dat ze de man niet hebben gezien. Dat is opvallend, want als je Peter in beeld hebt, heb je die man ook in beeld. De melding is blijven hangen en niet gedeeld met andere betrokkenen, waardoor cruciale informatie gemist is.”

“Het zijn pijnlijke conclusies om te moeten lezen dat de overheidsdiensten niet goed communiceerden, maar bevestigen wat ik jarenlang heb meegemaakt. Peter was daar behoorlijk gefrustreerd door. Er was constant sprake van conflicten tussen hem en politie en justitie. Die slechte relatie stond zijn eigen bescherming in de weg.”

Akefi wijst op een appje van De Vries dat in het rapport is opgenomen en dat hij in december 2020 verstuurde. Daaruit blijkt dat het maar liefst zes weken heeft geduurd voordat er opnieuw contact met hem was opgenomen over zijn veiligheidssituatie. “Zo gaat dat in de praktijk…Zit zes weken tussen”, appte De Vries.