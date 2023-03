Scheepvaart Julianakanaal langer gestremd

De stremming van het scheepvaartverkeer op het Julianakanaal tussen de Limburgse dorpen Berg en Obbicht gaat langer duren. Aanvankelijk werd aangekondigd dat die tot en met donderdag 2 maart zou duren. Maar Rijkswaterstaat laat woensdag weten dat de stremming in ieder geval wordt verlengd tot en met maandag 6 maart. Het Julianakanaal is een druk bevaren en belangrijke scheepvaartroute tussen Nederland, België en Frankrijk.

Het scheepvaartverkeer tussen Berg en Obbicht werd vorige week donderdag stilgelegd nadat een deel van een damwand was gebroken. Die damwand scheidde het kanaal van een grote bouwput, die vervolgens onder water liep. Om verdere afbrokkeling van de damwand te voorkomen, werd de scheepvaart stilgelegd.

Rijkswaterstaat begon afgelopen weekend met het weghalen van de oude, ingezakte damwand en de opbouw van een nieuwe dam. Onderzoeksbureau Deltares onderzoekt momenteel onder welke voorwaarden de schepen op het kanaal de bouwkuip veilig kunnen passeren. Pas op vrijdag komt daar een eerste advies uit. Maar ook dan is waarschijnlijk nog onzeker hoelang de stremming gaat duren, zegt Rijkswaterstaat.

Om de scheepvaart toch zo goed mogelijk te informeren maakte de dienst bekend dat de stremming in ieder geval tot en met 6 maart 12 .00 uur zal duren. “Mócht het eerste advies vrijdag genoeg aanknopingspunten geven om het gestremde gedeelte van het Julianakanaal veilig te kunnen vrijgeven, dan gaan we daar dit weekend mee aan de slag”, aldus Rijkswaterstaat.

Er is een omleidingsroute vastgesteld via het Albertkanaal in België, vlakbij Maastricht. In Maastricht wordt in verband hiermee het beweegbare deel van de Sint Servaasbrug over de Maas in de hoogste stand gehouden.

Rijkswaterstaat is bezig met het verruimen van het kanaal tussen Berg en Obbicht over een lengte van zo’n 3 kilometer. Op die manier wordt dit deel van de drukke Maasroute geschikt gemaakt voor tweebaksduwvaart. Deze schepen zijn 190 meter lang en bijna 11,5 meter breed bij een diepgang van 3,5 meter.