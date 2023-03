Yeşilgöz: OVV-rapport gebruiken bij hervormen beveiligingsstelsel

Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz gaat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de beveiliging van mensen die ernstig

DEN HAAG (ANP) – Minister van Justitie Dilan Yeşilgöz gaat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de beveiliging van mensen die ernstig bedreigd worden, gebruiken voor de “verdere hervorming” van het stelsel. Dat zegt zij in een eerste reactie op het rapport. De minister zegt uiterlijk eind april dieper op de bevindingen in te gaan.

De Onderzoeksraad heeft op verzoek van het ministerie onderzoek gedaan naar de moorden op misdaadjournalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B. In een aantal gevallen “werd aan het belang van bewaken en beveiligen minder gewicht toegekend dan aan het opsporingsbelang”, concludeert de OVV.

“Afgelopen jaren heeft het kabinet al stevige verbeteringen ingezet en investeringen gedaan om het stelsel van bewaken en beveiligen te verstevigen en toekomstbestendig te maken”, schrijft minister Yeşilgöz aan de Tweede Kamer. “De toegenomen dreiging, specifiek uit de georganiseerde criminaliteit, maakt dat het aantal personen en objecten dat langdurig – soms zelfs vele jaren – intensief bewaakt en beveiligd wordt fors toegenomen is.” Ook om die reden wordt het stelsel momenteel veranderd.

De minister noemt het in een tweet “belangrijk dat er genoegdoening komt voor de nabestaanden door de daders strafrechtelijk te vervolgen en via dit onderzoek duidelijkheid te scheppen over de periode in aanloop naar de drie moorden. En de lessen die we daaruit moeten trekken”.

Ook vanuit de Tweede Kamer klinken oproepen om het rapport van de Onderzoeksraad serieus te nemen. D66’er Joost Sneller spreekt van “ontluisterende conclusies over tekortschietende informatiedeling, besluitvorming én uitvoering”.

Volgens Sneller hebben de drie moorden “fundamentele weeffouten” blootgelegd in de manier waarop mensen bewaakt en beveiligd worden. “Dit rapport moet worden aangegrepen voor serieuze herbezinning op de vormgeving en organisatie van de kroongetuigenregeling en de daarbij behorende bescherming en beveiliging.”

“Keer op keer zien we dezelfde fouten: er wordt onvoldoende samengewerkt, informatie komt niet op de juiste plek, het proces staat boven de mens. Dat is zeker niet de schuld van de mensen in de frontlinie”, zegt SP’er Michiel van Nispen. “Het ministerie is tekortgeschoten in de zorgplicht om mensen te beschermen.”

CDA’er Anne Kuik wil het rapport eerst goed bestuderen en er dan over in gesprek. “Want tegenover een georganiseerde misdaad moet een georganiseerde overheid staan.”