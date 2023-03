Zoon Peter R. de Vries: buitengewoon pijnlijk om te lezen

De conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging van personen rond het Marengoproces zijn “buitengewoon pijnlijk om te lezen”. Dat zegt Royce de Vries in reactie op het woensdag verschenen rapport. Zijn vader, Peter R. de Vries, is in 2021 doodgeschoten. Hij was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Ook de broer en advocaat van B. zijn vermoord.

“Het is heel heftig om te lezen, het doet me meer dan ik aanvankelijk dacht”, zegt De Vries. “De fouten die zijn gemaakt, hoe het is verlopen. Mijn vader stond iedere keer voor een dichte deur.”

Hij hoopt dat de familie van de kroongetuige eindelijk erkenning gaat krijgen voor de “benarde positie waar zij tot op de dag van vandaag in zitten”. “Zij zijn zes jaar lang een roepende in de woestijn geweest.”